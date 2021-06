Enquête aux musées Musée des Beaux-Arts de Quimper, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Quimper.

Enquête aux musées

Musée des Beaux-Arts de Quimper, le samedi 3 juillet à 20:00

Le musée des beaux-arts et le musée départemental breton se sont mis en équipe pour participer au concours de la plus extraordinaire invention de l’année : la recette d’un musée idéal. Mais catastrophe ! Cet après-midi, la pochette top secrète a été volée ! À toi de retrouver au plus vite les morceaux de la recette dans les deux musées…

Durée : environ 1h – À partir de 7 ans. Distribution à l’accueil du musée des beaux-arts de Quimper et du musée départemental breton. Enquête en autonomie.

« On a volé la recette des musées ! » Enquêtez au musée des beaux-arts et au musée départemental breton pour retrouver la recette du musée idéal !

Musée des Beaux-Arts de Quimper 40 place Saint-Corentin, 29000 Quimper, Finistère, Bretagne, France Quimper Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:00:00