« Enquête aux Foires de Champagne » (visite-ludique 6/10 ans) Sézanne Sézanne Catégories d’évènement: Marne

Sézanne

« Enquête aux Foires de Champagne » (visite-ludique 6/10 ans) Sézanne, 26 octobre 2022, Sézanne. « Enquête aux Foires de Champagne » (visite-ludique 6/10 ans)

Office de Tourisme de Sézanne et sa Région Place de la République Sézanne Marne Place de la République Office de Tourisme de Sézanne et sa Région

2022-10-26 – 2022-10-26

Place de la République Office de Tourisme de Sézanne et sa Région

Sézanne

Marne Sézanne Au fil des différentes énigmes proposées, les enfants (6/10 ans) retraceront le parcours de Josselin, jeune apiculteur qui a participé à la Foire de Sézanne, l’une des grandes Foires de Champagne du Moyen-Âge, et qui, tout ému par les festivités, a oublié ses affaires dans la ville. Ce jeu de piste vous fera découvrir des particularités du centre ancien de Sézanne (maisons à pans de bois, église, remparts et fossés, maison fortifiée, ruelle pavée) et vous permettra de partager de façon ludique, un moment d’initiation au patrimoine local et historique. accueil@reims-tourisme.com +33 3 26 77 45 00 Place de la République Office de Tourisme de Sézanne et sa Région Sézanne

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Sézanne Autres Lieu Sézanne Adresse Sézanne Marne Place de la République Office de Tourisme de Sézanne et sa Région Ville Sézanne lieuville Place de la République Office de Tourisme de Sézanne et sa Région Sézanne Departement Marne

Sézanne Sézanne Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sezanne/

« Enquête aux Foires de Champagne » (visite-ludique 6/10 ans) Sézanne 2022-10-26 was last modified: by « Enquête aux Foires de Champagne » (visite-ludique 6/10 ans) Sézanne Sézanne 26 octobre 2022 Marne Office de Tourisme de Sézanne et sa Région Place de la République Sézanne Marne Sézanne

Sézanne Marne