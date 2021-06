Brunoy Musée Robert Dubois-Corneau Brunoy, Essonne Enquête au musée : une statuette a disparu Musée Robert Dubois-Corneau Brunoy Catégories d’évènement: Brunoy

Essonne

Enquête au musée : une statuette a disparu Musée Robert Dubois-Corneau, 14 août 2021-14 août 2021, Brunoy. Enquête au musée : une statuette a disparu

Musée Robert Dubois-Corneau, le samedi 14 août à 14:00

La fillette à l’oiseau, d’ordinaire toute sage dans sa vitrine, a soudainement disparu. Qui a bien pu l’enlever, et pour quelle raison ? C’est à vous de venir résoudre cette enquête en famille. Pour cela rien de plus simple : recueilllez les témoignages de tous les personnages hauts en couleurs qui peuplent le musée, croisez les informations, et désignez le coupable. Durée : environ 1h. La fillette à l’oiseau a disparu. Qui a bien pu faire le coup ? Musée Robert Dubois-Corneau 16 rue du Réveillon 91800 Brunoy Brunoy Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-14T14:00:00 2021-08-14T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brunoy, Essonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Robert Dubois-Corneau Adresse 16 rue du Réveillon 91800 Brunoy Ville Brunoy lieuville Musée Robert Dubois-Corneau Brunoy