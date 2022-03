Enquête au musée : Tout pour la couronne ! Musée départemental breton, 14 mai 2022, Quimper.

Enquête au musée : Tout pour la couronne !

Musée départemental breton, le samedi 14 mai à 20:00

Sur son cheval, trônant au-dessus de la cathédrale, le roi Gradlon surveille la ville… Un fort coup de vent a entrainé sa couronne sur la place Saint Corentin et que voit-il ? Quelqu’un la ramasse et s’enfuit avec. Le roi voit passer son voleur entre le musée des beaux-arts et le musée breton… Sauras-tu retrouver le coupable et rendre la couronne au roi Gradlon ? Une nouvelle enquête à mener entre le musée des beaux-arts et le musée breton ! Durée : environ 1h À partir de 7 ans En libre accès à l’accueil du Musée breton et du Musée des beaux-arts de Quimper

Enquête aux musées : qui a volé la couronne du roi Gradlon ? Une nouvelle enquête à mener entre le musée des beaux-arts et le musée breton !

Musée départemental breton Palais des Evêques 1 rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper Quimper Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00