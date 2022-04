Enquête au musée ! Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenet,Archéologie et Histoire Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Enquête au musée !

Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenet, Archéologie et Histoire, le samedi 14 mai

Les élèves de la Maitrise et du Chœur préparatoire du Conservatoire de la ville proposent de parcourir le musée au rythme d’une enquête musicale. _Par les élèves de la classe de Maîtrise et du Chœur préparatoire du Conservatoire_ _sous la direction de Marielle Favre._

Un spectacle ludique, pédagogique et participatif ! Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenet,Archéologie et Histoire 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T19:30:00

