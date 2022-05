Enquête au musée Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq L'Isle-Adam Catégories d’évènement: L’Isle-Adam

Enquête au musée Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq, 14 mai 2022, L'Isle-Adam. Enquête au musée

Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq, le samedi 14 mai à 18:00

Des savants fous ont eu l'idée de créer une race de plante hybride dans le but de détruire l'humanité. Le musée a besoin de vous pour mener l'enquête afin de déjouer leur plan.

Musée d'art et d'histoire Louis Senlecq
31 Grande rue 95290 L'Isle-Adam
L'Isle-Adam
Val-d'Oise

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

