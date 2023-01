Enquête au musée : Molière a besoin de vous ! Coutances, 25 février 2023, Coutances .

Enquête au musée : Molière a besoin de vous !

2023-02-25 17:00:00 – 2023-02-25

Les comédiens de la troupe de Molière arrivent prochainement à Coutances pour répéter les Précieuses ridicules qui sera bientôt jouée à Paris devant le roi. Ils logeront tous dans l’hôtel particulier Quesnel-Morinière et nous attendons leur installation le 25 février prochain. A peine arrivée, la troupe est déjà dans la tourmente ! Une rumeur parvient depuis Paris : le véritable auteur de cette pièce ne serait pas Molière mais bien Pierre Corneille. Pire encore : certaines sources affirment que le pamphlet qui circule et qui est à l’origine de toute cette histoire, aurait été rédigé par un comédien de Molière ! Tous les journalistes et détectives des environs devront mener l’enquête sur ce scandale…

Pour la première fois, le musée invite le public à jouer les enquêteurs, le temps d’un après-midi, en complicité avec une troupe de théâtre. Comme dans un jeu de Cluedo, les participants devront trouver les coupables d’une intrigue, au milieu d’acteurs en costume, de la troupe de Molière. Nul besoin d’être un spécialiste du dramaturge pour participer, il suffit de vouloir passer un bon moment et de faire jouer son esprit de déduction. Participation en costumes bienvenue aussi pour le public !

+33 2 33 07 07 88

dernière mise à jour : 2023-01-25 par