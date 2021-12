Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe ENQUÊTE AU MUSÉE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

ENQUÊTE AU MUSÉE Carré Plantagenêt – Musée J-C Boulard 2 Rue Claude Blondeau Le Mans

2022-01-26 18:00:00 – 2022-01-26

Les élèves de la maîtrise et du chœur préparatoire du conservatoire de la ville proposent de parcourir le musée au rythme d'une enquête musicale. Un spectacle ludique, pédagogique et participatif ! Concert des élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Mans

