Enquête au musée La Tour Nivelle Musée d’école et Maison littéraire Ernest Pérochon Courlay Catégories d’évènement: Courlay

Deux-Sèvres

Enquête au musée La Tour Nivelle Musée d’école et Maison littéraire Ernest Pérochon, 14 mai 2022, Courlay. Enquête au musée

La Tour Nivelle Musée d’école et Maison littéraire Ernest Pérochon, le samedi 14 mai à 17:00

Lors de cette soirée, les visiteurs devront résoudre… un crime ! A partir du roman d’Ernest Pérochon « _Le crime étrange de Lise Balsan_ », les participants devront enquêter au musée pour résoudre une mort suspecte. Des énigmes seront à découvrir sur le parcours du visiteur noctambule. Bien entendu, ses efforts seront récompensés à la fin de l’enquête ! Il sera également possible de visiter le musée en autonomie et d’écrire au porte-plume dans la salle de classe 1900. Jeu accessible à partir de 10 ans – Durée : 1 h 30 environ (dernier départ à 20 h 15) À l’occasion de cette manifestation nationale, le musée ouvrira ses portes de 17 h à 22 h et l’entrée sera gratuite pour tous.

Entrée libre

Enquêtez au musée pour visiter autrement ! Visite libre possible avec écriture à la plume dans la salle de classe 1900. La Tour Nivelle Musée d’école et Maison littéraire Ernest Pérochon La Tour Nivelle 79 440 Courlay Courlay Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Courlay, Deux-Sèvres Autres Lieu La Tour Nivelle Musée d'école et Maison littéraire Ernest Pérochon Adresse La Tour Nivelle 79 440 Courlay Ville Courlay lieuville La Tour Nivelle Musée d'école et Maison littéraire Ernest Pérochon Courlay Departement Deux-Sèvres

La Tour Nivelle Musée d'école et Maison littéraire Ernest Pérochon Courlay Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courlay/

Enquête au musée La Tour Nivelle Musée d’école et Maison littéraire Ernest Pérochon 2022-05-14 was last modified: by Enquête au musée La Tour Nivelle Musée d’école et Maison littéraire Ernest Pérochon La Tour Nivelle Musée d'école et Maison littéraire Ernest Pérochon 14 mai 2022 Courlay La Tour Nivelle Musée d'école et Maison littéraire Ernest Pérochon Courlay

Courlay Deux-Sèvres