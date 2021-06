Orange Musée d'art et d'histoire d'Orange Orange, Vaucluse Enquête au Musée d’art et d’histoire d’Orange Musée d’art et d’histoire d’Orange Orange Catégories d’évènement: Orange

Vaucluse

Réservation conseillée. Merci de prévoir un stylo.

Le Musée d’art et d’histoire d’Orange vous propose pour la nuit des musées une enquête au coeur des collections. Lors d’un bal une aristocrate a été assassiné. Trouvez le coupable!! Musée d’art et d’histoire d’Orange Rue Madeleine Roch, 84100 Orange Orange Colline Saint-Eutrope Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T23:00:00

