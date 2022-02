Enquête au donjon ! Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

Enquête au donjon ! Loches, 14 avril 2022, Loches. Enquête au donjon ! Loches

2022-04-14 15:00:00 – 2022-04-14

Loches Indre-et-Loire Les jeunes détectives (7-12 ans) mènent l’enquête pour retrouver le magot caché par un ancien détenu au début du 20e siècle dans la prison-donjon de Loches ! Les jeunes détectives (7-12 ans) mènent l’enquête pour retrouver le magot caché par un ancien détenu au début du 20e siècle dans la prison-donjon de Loches ! citeroyaleloches@departement-touraine.fr +33 2 47 19 18 08 http://www.citeroyaleloche.fr/ Les jeunes détectives (7-12 ans) mènent l’enquête pour retrouver le magot caché par un ancien détenu au début du 20e siècle dans la prison-donjon de Loches ! CD37

Loches

dernière mise à jour : 2022-02-19 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Loches Autres Lieu Loches Adresse Ville Loches lieuville Loches Departement Indre-et-Loire

Loches Loches Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loches/

Enquête au donjon ! Loches 2022-04-14 was last modified: by Enquête au donjon ! Loches Loches 14 avril 2022 Indre-et-Loire Loches

Loches Indre-et-Loire