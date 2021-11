Enquête au Château Les Maubats Roquebrune, 5 octobre 2020, Roquebrune.

Enquête au Château Les Maubats Roquebrune

2020-10-05 – 2020-12-31

Roquebrune Gironde Roquebrune

EUR 20 Dès votre arrivée sur le vignoble, vous serez investi d’une mission : découvrir si les secrets d’élaboration de mon vin ont été volés par un groupe d’espions étrangers.

En effet, en tant que membres du BDV (Brigade des Détectives du Vin), vous allez revisiter les deux lieux que ces espions ont traversé (chai de vinification et chai d’élevage en barriques), chercher et essayer de trouver 10 indices qui vous permettrons de confirmer, ou non, si mes techniques de vinification et d’élevage ont été dérobées pour contre-façon.

+33 6 30 29 35 45

