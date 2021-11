Moustier-VentadourMoustier-Ventadour Moustier-Ventadour Moustier-Ventadour 19300, Moustier-Ventadour Enquête archéologique au Château de Ventadour Moustier-Ventadour Moustier-Ventadour Moustier-VentadourMoustier-Ventadour Catégories d’évènement: 19300

Moustier-Ventadour

Enquête archéologique au Château de Ventadour Moustier-Ventadour Moustier-Ventadour, 4 novembre 2021, Moustier-VentadourMoustier-Ventadour. Enquête archéologique au Château de Ventadour Moustier-Ventadour Moustier-Ventadour

2021-11-04 15:00:00 15:00:00 – 2021-11-04

Moustier-Ventadour 19300 Moustier-Ventadour 19300 Moustier-Ventadour Récolte les indices et démasque celui qui a pillé la tombe du terrible Geoffroy Tête noire !

À 15h, à partir de 8 ans, 3€/enfant et gratuit pour un adulte accompagnant.

Sur réservation 05 55 93 04 34 Moustier-Ventadour Moustier-Ventadour

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 19300, Moustier-Ventadour Autres Lieu Moustier-Ventadour Moustier-Ventadour Adresse Ville Moustier-VentadourMoustier-Ventadour lieuville Moustier-Ventadour Moustier-Ventadour