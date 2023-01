Enquête à Whitechapel Brumath Brumath Brumath Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Brumath

Enquête à Whitechapel 9 rue Jacques Kablé Brumath Bas-Rhin

2023-01-21 17:00:00 – 2023-01-21 19:30:00

Bas-Rhin Brumath Dans le cadre de la Nuit de la lecture sur le thème de la peur, participez à une murder party dans laquelle vous incarnerez les protagonistes de l’histoire et devrez mener une enquête policière. Public : Famille

Dès 12 ans +33 3 88 52 52 87 Brumath

