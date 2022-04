Enquête à Saint-Lunaire Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

À travers les chemins reculés de St Lunaire, partez à la recherche d'un objet disparu important pour la commune. Une première intrigue envoyée par mail vous invitera à retrouver votre point de départ. En autonomie, avec le sac à dos de l'enquêteur fourni par l'association vous devrez résoudre des énigmes et découvrir des indices afin de retrouver, à temps, cet objet mystère… Prévoir entre 2 et 3h d'activité. Tarifs: adultes 6€, enfants 3€, gratuit pour les -6 ans. Caution de 30€ pour le sac à dos. Matériel : Chaussures de marche, k-way, la tête bien vissée sur les épaules. Vous pouvez également prendre un petit sac à dos avec de l'eau et un encas pour les petits creux. Inscriptions obligatoires par mail : du lundi au vendredi. Information : L'association se réserve le droit d'annuler ou reporter la sortie en fonction de la météo ou du nombre de participants. A partir de 12 ans, par équipe de 3 à 5 joueurs, enfants accompagnés des parents. Lundi 18 juillet 2022 – 14h30 – Lieu de RDV : A vous de trouver, une invitation vous sera envoyée par mail. sortiesnature@escalebretagne.org +33 7 82 44 98 78 http://www.escalebretagne.org/

