Pau Villa Saint Basil's Pau, Pyrénées-Atlantiques Enquête à Saint-Basil’s : Sur la piste du saphir perdu… Villa Saint Basil’s Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Enquête à Saint-Basil’s : Sur la piste du saphir perdu… Villa Saint Basil’s, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Pau. Enquête à Saint-Basil’s : Sur la piste du saphir perdu…

du mercredi 21 juillet au mercredi 25 août à Villa Saint Basil’s

Venez enquêter sur la disparition du fabuleux saphir de la famille Lynch-Tooley, résolvez l’affaire et récupérer la récompense de cette riche famille de l’aristocratie anglaise et argentine !

Sur inscription, Tarifs : adultes : 6 € /enfants (5 à – de 12 ans) : 4 €

Venez enquêter sur la disparition du fabuleux saphir de la famille Lynch-Tooley, résolvez l’affaire et récupérer la récompense de cette riche famille de l’aristocratie anglaise et argentine ! Villa Saint Basil’s 61 avenue Trespoey, 64000 Pau Pau Pau Sud Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T11:00:00 2021-07-21T12:30:00;2021-07-28T11:00:00 2021-07-28T12:30:00;2021-08-04T11:00:00 2021-08-04T12:30:00;2021-08-11T11:00:00 2021-08-11T12:30:00;2021-08-18T11:00:00 2021-08-18T12:30:00;2021-08-25T11:00:00 2021-08-25T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Villa Saint Basil's Adresse 61 avenue Trespoey, 64000 Pau Ville Pau lieuville Villa Saint Basil's Pau