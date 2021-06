Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère, Saint-Pol-de-Léon Enquête à Pempoul Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Enquête à Pempoul Saint-Pol-de-Léon, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Saint-Pol-de-Léon. Enquête à Pempoul 2021-07-06 – 2021-07-06

Saint-Pol-de-Léon Finistère Découvrez le port à travers cette chasse au trésor, sur les traces des goémoniers, des marins et des douaniers.

À partir de 7 ans.

Rendez-vous sur le parking.

Réservation obligatoire. +33 6 87 77 91 04 Découvrez le port à travers cette chasse au trésor, sur les traces des goémoniers, des marins et des douaniers.

À partir de 7 ans.

Rendez-vous sur le parking.

Réservation obligatoire. dernière mise à jour : 2021-06-07 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Pol-de-Léon Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse Ville Saint-Pol-de-Léon lieuville 48.68036#-3.96892