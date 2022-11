Enquête à l’école des sorciers

Enquête à l’école des sorciers, 18 décembre 2022, . Enquête à l’école des sorciers



2022-12-18 15:30:00 – 2022-12-18 18:00:00 En partenariat avec l’association « les joueurs de Cornouaille ». Venez résoudre les énigmes et réussir les jeux afin d’éclaircir le mystère de la créature qui hante l’école. Un jeu d’enquête pour petits et grands !

A partir de 6 ans. Par groupes de 4 à 6 participants. Sur réservation. Tarifs : 6 à 16 ans (5€) – + de 16 ans : 10 € dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville