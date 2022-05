Enquête à la lampe torche Musée de la coutellerie, 14 mai 2022 18:00, Nogent.

Panique au musée : venez découvrir le musée à la lampe torche

Venez découvrir le musée de la Coutellerie autrement de 18h à 22h : “Panique au musée” : venez résoudre les énigmes de notre enquête à la lampe torche !

Animation familiale pour petits et grands.

Le Musée de la coutellerie valorise les productions coutelières nogentaises du 18e siècle à nos jours.

http://www.villedenogent52.com

Entry without registration Saturday 14 May, 18:00

The Museum of cutlery industry promotes productions coutelières nogentaises from the 18th century to our days.

Venga a descubrir el Museo de la Cuchillería de otra manera de 18h a 22h: “Pánico en el museo”: ¡venga a resolver los enigmas de nuestra investigación con la linterna! Animación familiar para niños y adultos.

Entrada sin inscripción Sábado 14 mayo, 18:00

Place Charles de Gaulle, Nogent, Haute-Marne, Grand Est 52800 Nogent Grand Est