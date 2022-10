Enquête à la Ferme Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Isère

Drme

Enquête à la Ferme Châteauneuf-sur-Isère, 25 octobre 2022, Châteauneuf-sur-Isère. Enquête à la Ferme

265 Route de Fougères Clos Fougères, la face cachée du fruit Châteauneuf-sur-Isère Drme Clos Fougères, la face cachée du fruit 265 Route de Fougères

2022-10-25 10:00:00 – 2022-10-25 15:30:00

Clos Fougères, la face cachée du fruit 265 Route de Fougères

Châteauneuf-sur-Isère

Drme EUR 9 9 Mais qui à volé la pomme magique de notre bonne fée des champs? Aidez-nous à la retrouver, car sans pomme magique impossible d’avoir bons légumes et beaux fruits… info@closfougeres.com +33 4 75 71 80 94 https://www.closfougeres.com/animations/ Clos Fougères, la face cachée du fruit 265 Route de Fougères Châteauneuf-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Isère, Drme Autres Lieu Châteauneuf-sur-Isère Adresse Châteauneuf-sur-Isère Drme Clos Fougères, la face cachée du fruit 265 Route de Fougères Ville Châteauneuf-sur-Isère lieuville Clos Fougères, la face cachée du fruit 265 Route de Fougères Châteauneuf-sur-Isère Departement Drme

Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Drme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-isere/

Enquête à la Ferme Châteauneuf-sur-Isère 2022-10-25 was last modified: by Enquête à la Ferme Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère 25 octobre 2022 265 Route de Fougères Clos Fougères Châteauneuf-sur-Isère Drme la face cachée du fruit Châteauneuf-sur-Isère Drme

Châteauneuf-sur-Isère Drme