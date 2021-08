Annemasse Bibliothèque Pierre Goy Annemasse, Haute-Savoie Enquête à la bibliothèque Pierre Goy Bibliothèque Pierre Goy Annemasse Catégories d’évènement: Annemasse

Un des bibliothécaires est victime d’une tentative d’assassinat. L’enquête piétinant, les lecteurs décident de prendre en main l’enquête et de trouver l’identité du tueur. Ils découvrent rapidement que le coupable fait partie de l’équipe de la Bibliothèque Pierre Goy. Qui est-il ? À vous de le découvrir au travers des coulisses d’un métier surprenant !

Places limitées.

La bibliothèque Pierre Goy vous propose de mener l’enquête pour ces Journées européennes du patrimoine. Une murder party qui vous fera découvrir les coulisses de la bibliothèque. Bibliothèque Pierre Goy 4 place du Clos Fleury, 74100 Annemasse, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annemasse Haute-Savoie

