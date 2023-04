Ciné-Débat Together We Cycle ENPJJ (Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse) Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Ciné-Débat Together We Cycle ENPJJ (Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse), 7 avril 2023, Roubaix. Ciné-Débat Together We Cycle Vendredi 7 avril, 18h30 ENPJJ (Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse) gratuit, inscription obligatoire Projection du documentaire Together We Cycle

Débat sur la pratique du vélo et les mobilités actives ENPJJ (Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse) 16 rue du Curoir Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 59 03 14 14 http://www.enpjj.justice.fr/ https://www.facebook.com/pages/Enpjj/284276515016478;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5bdccb46-fa93-45e3-94c7-81a63df72f2c [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/droit-au-velo-adav/evenements/soiree-cine-debat-together-we-cycle-roubaix »}] L’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) trouve son origine dans le Centre de formation et d’études de Vaucresson, créé en 1952. Elle n’a depuis cessé d’évoluer afin de répondre aux exigences de la formation, aux attentes de l’institution et aux demandes des praticiens. Métro: Ligne 2 Arrêt Grand Place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T18:30:00+02:00 – 2023-04-07T21:00:00+02:00

#vélo #mobilitésdouces

