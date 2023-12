Enodia Trio 38Riv Jazz Club Paris, 29 janvier 2024, Paris.

Le lundi 29 janvier 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22€

Tarif sur place : 20 à 25€

Jazz, compositions originales & musiques improvisées

Le trio Enodia est né sous l’impulsion de la violoniste coréenne Moeun Son et de la pianiste néerlandaise Pieternel van Oers. Ces deux compositrices partagent un univers musical aux harmonies pastels, aux dissonances tendres, mais avec une vitalité ardente et intime toujours renouvelée, qui vous invite à plonger au plus profond de vous-même. La batteuse Kolia Hiffler-Wittkowsky complète ce trio avec son jeu délicat et créatif.

Moeun Son : violon & composition

Pieternel van Oers : piano & composition

Kolia Hiffler-Wittkowsky : batterie

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/44

