Enoch Arden Musée Mer Marine, 24 octobre 2021, Bordeaux.

Musée Mer Marine, le dimanche 24 octobre à 18:00

Le mélodrame Enoch Arden est une oeuvre à plusieurs facettes, à la fois lue et jouée au piano. C’est à l’origine un poème d’Alfred Lord Tennyson, que le jeune Richard Strauss met en musique en 1897. À la croisée de Robinson Crusoé et du retour d’Ulysse, le poème narre l’odyssée d’Enoch Arden, marin anglais parti tenter la fortune en Chine afin de subvenir aux besoins de sa famille. Mais le navire est victime d’un violent naufrage, dont Enoch est le seul survivant, échoué sur une île déserte. De l’autre côté de l’océan, l’attente et l’angoisse sont insurmontables pour l’épouse restée seule. Souvent interprétée dans sa version originale en anglais, ou dans la traduction allemande sur laquelle s’est basé Strauss, l’oeuvre reste très injustement méconnue en France. Elle offre pourtant de sublimes moments de poésie, de musique, et des sommets d’émotion, dans la lignée des grands mélodrames romantiques de la fin du XIXème siècle. Nous vous proposons d’entendre une version pour trois musiciens (la clarinette et le violoncelle se joignent au piano) imaginée par le pianiste australien Timothy Young en 2014, et à ce jour jamais donnée dans sa version française. Par le biais d’une vidéo discrète et intermittente une sélection de toiles (issues des collections du Musée Mer Marine et d’autres musées du monde) viendra ponctuer le récit. Le mélodrame “Enoch Arden” sera préludé par le premier mouvement du trio pour clarinette, violoncelle et piano d’Alexander von Zemlinsky, composé quelques mois plus auparavant’ Intervenants : Loïc RICHARD, récitant Wilhem LATCHOUMIA, piano Richard RIMBERT, clarinette Alexis DESCHARMES, violoncelle Collectif Le PAGE, vidéo Concert donné dans le cadre du festival Pages d’Automne

Tarif normal : 15€ / Tarif réduit : 10€ (étudiants, demandeurs d’emploi, – de 26 ans, Amis du Musée Mer Marine, sur présentation de justificatifs)

Mêlant musique, poésie et vidéo, ce concert multimédia raconte l’odyssée d’Enoch Arden, marin anglais parti tenter la fortune en Chine. Mais le navire est victime d’un violent naufrage …

Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



2021-10-24T18:00:00 2021-10-24T19:00:00