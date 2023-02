ENNEADE OPERA TOULON Catégories d’Évènement: Toulon

ENNEADE OPERA, 10 février 2023, TOULON. ENNEADE OPERA. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 7.0 à 24.0 euros. OPERA DE TOULON (Lic.1.127103- 1.127104-1-127105) présente ce spcetacle. Arnold Schoenberg La Nuit transfigurée pour cordes et orchestre, Op. 4 Labelle Ennéade, Concerto pour piano, orchestre, électronique et percussions réunionnaises Direction musicale • Simon Proust Composition & électronique • Labelle Piano • Vanessa Wagner Percussions • Tom Leichnig & Hadrien Santos da Silva Lumière • Alexia Nguyen Thi Transcription • William GoutfreindOrchestre Symphonique de l’Opéra de ToulonPMR: 04 94 92 70 78 Votre billet est ici OPERA TOULON Boulevard de Strasbourg Var OPERA DE TOULON (Lic.1.127103- 1.127104-1-127105) présente ce spcetacle. Arnold Schoenberg La Nuit transfigurée pour cordes et orchestre, Op. 4

