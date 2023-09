Ellinoa, une créatrice actuelle / chapitre 2 ENM de Villeurbanne Villeurbanne, 26 juin 2024, Villeurbanne.

Ellinoa, une créatrice actuelle / chapitre 2 26 et 27 juin 2024 ENM de Villeurbanne Gratuit sur réservation

1e partie : Big Band 2e cycle – Direction : Thierry Beaucoup

Participer au big band est un moyen ludique permettant d’aborder de nombreuses notions musicales, de mêler musiques écrites et improvisées. Son architecture à géométrie variable propose une palette sonore incroyablement riche, pouvant nous donner à entendre toutes les nuances existantes entre, le roseau et le cuivre, entre le rythme et l’harmonie, entre la fragilité d’une mélodie jouée en solo et la puissance du tutti.

Le big band 2e cycle est constitué d’élèves issus à la fois des départements jazz et classique.

2e partie : Big Band 3e cycle – Direction : Pierre Baldy-Moulinier

Compositrice, vocaliste et cheffe d’orchestre, Ellinoa est à la fois une leader affirmée et une sidewoman de luxe. À l’aise dans les contextes très divers, elle navigue entre jazz de création, musique orchestrale, pop expérimentale, improvisation libre ou swing.

Pour cette 2e session, le big band 3e cycle lui rendra hommage en interprétant un programme unique d’arrangements originaux de ses compositions, réalisés par les élèves de la classe d’arrangement Jazz de l’ENM.

Entrée gratuite sur réservation à partir du 2 avril

ENM de Villeurbanne 46 cours de la République 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Ferrandière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.enm-villeurbanne.fr/la-saison-publique/la-saison-pratique/reservations/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-26T19:30:00+02:00 – 2024-06-26T21:00:00+02:00

2024-06-27T19:30:00+02:00 – 2024-06-27T21:00:00+02:00