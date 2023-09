Riff and band ENM de Villeurbanne Villeurbanne, 4 avril 2024, Villeurbanne.

Riff and band Jeudi 4 avril 2024, 20h00 ENM de Villeurbanne Gratuit sur réservation

Dans un style allant du funk au groove électro, du rock au métal progressif et au travers des années 50 à nos jours, les étudiants devront construire une grande fresque musicale festive d’1h pour un public debout qu’ils devront chercher à faire danser.

Les étudiants seront issus des Musiques Actuelles Amplifiées (atelier 1er, 2ème et 3ème et du Beatume Orchestra (2ème cycle EPO et quelques élèves du département Jazz.

Préparation : Cédric Gautier et Guillaume Fenoy

ENM de Villeurbanne 46 cours de la République 69100 Villeurbanne

2024-04-04T20:00:00+02:00 – 2024-04-04T21:00:00+02:00

