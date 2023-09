Autour de Fauré ENM de Villeurbanne Villeurbanne, 27 mars 2024, Villeurbanne.

Autour de Fauré 27 et 28 mars 2024 ENM de Villeurbanne Gratuit sur réservation

Autour de Gabriel Fauré

Gabriel Fauré est une figure musicale importante de la fin du XIXe siècle en France. Son œuvre compte une centaine de mélodies ainsi qu’un répertoire conséquent de musique de chambre et de salon mais seulement une dizaine d’œuvres pour orchestre.

C’est à l’occasion du centenaire de la mort du compositeur, que nous vous proposons une découverte de son œuvre à travers des compositions souvent méconnues du grand public et de créations musicales inspirées de son langage et/ou de ses œuvres.

Classes d’accompagnement, de musique de chambre, vocales et instrumentales et de culture de l’ENM de Villeurbanne. Préparation : Danièle Clémot et Virginie Pochon

Entrée gratuite sur réservation à partir du 2 janvier

ENM de Villeurbanne 46 cours de la République 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Ferrandière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.enm-villeurbanne.fr/la-saison-publique/la-saison-pratique/reservations/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-27T19:30:00+01:00 – 2024-03-27T21:00:00+01:00

2024-03-28T19:30:00+01:00 – 2024-03-28T21:00:00+01:00

DR