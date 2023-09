Le tour de valse, BD concert ENM de Villeurbanne Villeurbanne, 5 mars 2024, Villeurbanne.

Le tour de valse, BD concert Mardi 5 mars 2024, 19h30 ENM de Villeurbanne Tarif plein : 8€ – tarif réduit : 6€

Le tour de Valse

Spectacle BD concert / Tout public à partir de 12 ans

Septembre 1946, Vitor Kolonieitsev est arrêté sur dénonciation anonyme et déporté en Sibérie. Il laisse une femme et deux enfants. A la mort de Staline, des milliers de prisonniers reviennent des camps… mais pas Vitor. Sans nouvelles, Kalia, sa femme, décide d’aller en Sibérie pour le retrouver. Spectacle à lire, concert à voir ou bande dessinée à écouter. Le Tour de Valse est tout cela à la fois. Hybride et inclassable dans la forme, ce spectacle est l’adaptation d’un ouvrage emblématique de la bande dessinée contemporaine.

Dessins, scenario : Ruben Pellejero, Denis Lapiere

Compagnie C’est pas des manières

Entrée payante sur réservation à partir du 2 janvier

ENM de Villeurbanne 46 cours de la République 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Ferrandière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

