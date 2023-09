Le big band de l’ENM invite Ellinoa, une créatrice actuelle ENM de Villeurbanne Villeurbanne, 6 février 2024, Villeurbanne.

Le big band de l’ENM invite Ellinoa, une créatrice actuelle 6 et 7 février 2024 ENM de Villeurbanne Gratuit sur réservation

Ellinoa, une créatrice actuelle

Compositrice, vocaliste et cheffe d’orchestre, Ellinoa est à la fois une leader affirmée et une sidewoman de luxe. À l’aise dans les contextes très divers, elle navigue entre jazz de création, musique orchestrale, pop expérimentale, improvisation libre ou swing.

Le big band 3e cycle aura l’honneur de l’accompagner sur son propre répertoire dans un format inhabituel puisque l’orchestration sera fidèle à son orchestre, le Wanderlust, composé de saxophones, trombone, flûte, cor anglais, quatuor à cordes, piano préparé et double batterie. Laissez-vous emporter dans cet univers unique d’une originalité sans pareille !!!

Big band de l’ENM de Villeurbanne

Direction : Pierre Baldy-Moulinier – *Invitée *: Ellinoa

1ère partie : POJ, PAJ1 et PAJ2

Le Petit Orchestre de Jazz (POJ) est un dispositif permettant aux tout jeunes sortant d’éveil d’entrer dans la pratique du jazz. Encadré par un collège de professeurs, cet atelier a pour objectif d’approcher la musique de jazz de manière globale par la pratique de plusieurs instruments et d’aborder plusieurs rôles du musicien (accompagnateur, soliste, monophonie/ polyphonie …). Cette soirée sera pour la plupart des élèves l’occasion de monter sur scène pour la première fois.

Entrée gratuite sur réservation à partir du 2 janvier

ENM de Villeurbanne 46 cours de la République 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Ferrandière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.enm-villeurbanne.fr/la-saison-publique/la-saison-pratique/reservations/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-06T19:30:00+01:00 – 2024-02-06T21:00:00+01:00

2024-02-07T19:30:00+01:00 – 2024-02-07T21:00:00+01:00

DR