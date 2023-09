Concert symphonique ENM de Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Concert symphonique ENM de Villeurbanne Villeurbanne, 30 janvier 2024, Villeurbanne. Concert symphonique 30 et 31 janvier 2024 ENM de Villeurbanne Gratuit sur réservation Concert symphonique Gabriel Fauré, compositeur majeur de la musique française du début du 20e siècle nous a quitté en 1924. A l’occasion du 100e anniversaire de sa mort, l’orchestre symphonique de l’ENM lui rendra hommage par le biais de 3 compositions : Dolly, Elégie et Suite de Pelleas et Mélisande.

La pièce Dolly étant écrite à l’origine pour piano à 4 mains, les élèves de DEM d’écriture de la classe de Sabine Malnoury en ont profité pour en faire une orchestration. Ainsi, vous aurez le privilège d’entendre leurs réalisations, ainsi que la partie de violoncelle solo tenue par un élève de la classe de violoncelle de Jean-Sébastien Barbey pour l’Elégie.

Orchestre symphonique de l’ENM – Direction : Nicolas Janot

Entrée gratuite sur réservation à partir du 2 janvier ENM de Villeurbanne 46 cours de la République 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Ferrandière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

2024-01-30T20:00:00+01:00 – 2024-01-30T21:30:00+01:00

30 et 31 janvier 2024
Lola Philippon

