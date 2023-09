Fouad Didi rencontre Simon Ohayon ENM de Villeurbanne Villeurbanne, 13 décembre 2023, Villeurbanne.

Fouad Didi rencontre Simon Ohayon Mercredi 13 décembre, 20h00 ENM de Villeurbanne Tarif plein : 8€ – tarif réduit : 6€

Fouad Didi rencontre Simon Ohayon

En partenariat avec l’association Raja Tikva

Dans le cadre du projet Rencontres en connivence autour de l’Exposition « Juifs et Musulmans de la France coloniale à nos jours » produite par le Musée National de l’histoire de l’immigration, l’ENM accueille le musicien Fouad Didi (chant, oud, violon) pour un concert spécial dédié aux musiques arabo-andalouses, en compagnie de Simon Ohayon.

Violoniste d’exception, chanteur, joueur d’oud et de mandoline, pédagogue spécialiste des musiques arabo-andalouses, Fouad Didi est reconnu comme en étant l’un des plus brillants représentants.

Entrée payante sur réservation à partir du 2 octobre en cliquant ici ou au 04 78 68 98 27

Tarif plein : 8€ – tarif réduit : 6€

Gratuit pour les élèves de l’ENM sur présentation de leur carte d’élève

Exposition du 28 novembre au 23 décembre 2023 : Juifs et Musulmans de la France coloniale à nos jours

Foyer Pollock (ENM)

ENM de Villeurbanne 46 cours de la République 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Ferrandière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.enm-villeurbanne.fr/la-saison-publique/la-saison-pratique/reservations/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T20:00:00+01:00 – 2023-12-13T21:30:00+01:00

2023-12-13T20:00:00+01:00 – 2023-12-13T21:30:00+01:00

DR