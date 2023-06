Electric Voodoo Land : Hendrix unexperienced ENM de Villeurbanne Villeurbanne, 16 juin 2023, Villeurbanne.

Création Hendrix sous toutes les formes

Partenariat avec le Conservatoire de Saint-Priest et l’école des arts de Vaulx-en-Velin, le Jackjack (MJC-Bron) et département rock et musiques amplifiées de l’ENM

Hendrix est le guitariste qui a le plus marqué son époque. Il est aussi celui qui a mis en lumière la guitare électrique dans son approche moderne actuelle.

L’immersion dans son univers alliant rock, riffs, improvisations, blues jusqu’à l’expérimental, sur fond de décor psychédélique est une invitation à partager sa créativité « sous toutes ses formes ».

Du trio power rock jusqu’aux compositions inédites en quartet, quintet et avec l’orchestre Ragtag, Electric Voodoo Land ouvre tous les possibles.

En collaboration avec les conservatoires de Villeurbanne, Saint-Priest, Vaulx en Velin et le Jack-Jack – MJC Bron, les étudiants vont vous faire vivre cette aventure en live dans les 4 villes.

Étudiants-musicien·ne·s de l’ENM de Villeurbanne, du Conservatoire de Saint-Priest (dont l’orchestre Ragtag), de L’école des arts de Vaulx-en-Velin et du dispositif du Jack-Jack – MJC Bron

Coordination générale : Guillaume Fenoy

Coordination conservatoires : Romain Gayral, Frédéric Balsarin et Quentin Degeorges et Yohan Nathan

Les dates de la tournée :

Concert avec orchestre Ragtag

Ven. 26 mai à 20h30 – salle Concorde à Saint Priest

Ven. 16 juin à 20h30 – salle Antoine Duhamel / ENM de Villeurbanne

Concert full electric Band :

Ven. 12 mai à 20h30 – Cube de Vaulx-en-Velin

Ven. 2 juin à 20h30 – Jack Jack à Bron

Pour le concert à l’ENM : entrée gratuite sur réservation à partir du 30 mai 2023

ENM de Villeurbanne 46 cours de la République 69100 Villeurbanne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T20:30:00+02:00 – 2023-06-16T22:00:00+02:00

Affiche psychédélique réalisée par Jeff Hopp