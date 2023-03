Parcours d’artistes ENM de Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Parcours d’artistes ENM de Villeurbanne, 28 mars 2023, Villeurbanne. Parcours d’artistes Mardi 28 mars, 19h00 ENM de Villeurbanne Gratuit Parcours d’artistes Panorama des pratiques artistiques numériques professionnelles Le temps d’une soirée, venez rencontrer des artistes du territoire aux profils multiples qui utilisent le numérique dans leurs créations. Entre retours d’expériences, présentations de projets et de parcours artistiques, découvrez les musiques électroniques, la vidéo projection, l’immersion, la réalité augmentée dans une nouvelle perspective sensible et poétique.

Avec : Alma Alta (Paul Ambrosino), Léthé Musicale, Natacha Paquignon, Hangar Computer Club, Le Séquenceur.

Gratuit sur inscription en ligne à partir du 6 mars ou au 04 78 68 98 27 ENM de Villeurbanne 46 cours de la République 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Ferrandière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.enm-villeurbanne.fr/saison-publique/panorama-des-pratiques-artistiques-numeriques-professionnelles/ »}] [{« link »: « https://www.enm-villeurbanne.fr/saison-publique/panorama-des-pratiques-artistiques-numeriques-professionnelles/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T19:00:00+02:00 – 2023-03-28T21:30:00+02:00

2023-03-28T19:00:00+02:00 – 2023-03-28T21:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu ENM de Villeurbanne Adresse 46 cours de la République 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Lieu Ville ENM de Villeurbanne Villeurbanne

ENM de Villeurbanne Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Parcours d’artistes ENM de Villeurbanne 2023-03-28 was last modified: by Parcours d’artistes ENM de Villeurbanne ENM de Villeurbanne 28 mars 2023 ENM de Villeurbanne Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon