Rencontre professionnelle ENM de Villeurbanne, 27 mars 2023, Villeurbanne. Rencontre professionnelle Lundi 27 mars, 18h00 ENM de Villeurbanne gratuit Rencontre professionnelle : L’hybridation des pratiques artistiques par les technologies numériques dans les établissements d’enseignement artistique : qu’est-ce que ça change ? Dans le cadre du festival EXP 0.1_Explorations numériques Quelles modifications sont à l’œuvre dans les établissements avec l’hybridation des pratiques artistiques par les technologies du numérique ?

Est-ce que cela transforme les parcours d’apprentissage des élèves ? Qu’est-ce que cela permet de fabriquer ? …

A partir de ces premières interrogations, de retour d’expériences menées par les conservatoires d’Arlysère, Chambéry, Villefranche-sur-Saône, Villeurbanne, Valence, par le Cefedem Aura, le collectif d’artistes Kogumi ou encore le laboratoire d’innovation ERASME, nous vous invitons à échanger, débattre sur les perspectives qu’ouvrent l’entrée et le développement de ces pratiques dans les établissements d’enseignement artistique.

Gratuit sur inscription en ligne à partir du 6 mars au 04 78 68 98 27

En deuxième partie de soirée, découvrez Aduno et son live audiovisuel à 20h45 (gratuit sur réservation)

