Le 1er festival de l’ENM de Villeurbanne dédié aux arts numériques !

Du 27 au 31 mars 2023 à l’ENM

Vous ne savez pas ce qu’on appelle ” arts numériques ” ? Ben… nous non plus !

Vous avez un peu peur d’être ” déboussolé·e ” en découvrant un spectacle qui ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà entendu ou vu ? Ben… nous aussi !

Vous vous demandez comment transmettre ” l’hybridation digitale ” ou créer un projet artistique numérique ? Parce que nous, c’est sûr que oui !

Alors pas de panique, on vous propose de nous accompagner dans nos “explorations numériques” pour découvrir, apprendre, échanger et comprendre.

Au programme : concerts, performances, installations, workshops et tables-rondes…

Et comme le dit mon ChatGPT : « le festival explorations numériques, c’est comme un buffet, il y en a pour tous les goûts ! »

Ami·e·s gourmets ou simples curieux, le menu se trouve en cliquant ici (pdf 2 Mo).

Florent Giraud, Directeur de l’ENM de Villeurbanne

Festival gratuit. Certains événements sont sur réservation à partir du 6 mars. Consultez l’agenda et la date de l’événement pour vous inscrire sur notre site internet.

