Tremplin découverte de l’ENM : Daymen ENM de Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Tremplin découverte de l’ENM : Daymen ENM de Villeurbanne, 2 décembre 2022, Villeurbanne. Tremplin découverte de l’ENM : Daymen Vendredi 2 décembre, 20h00 ENM de Villeurbanne Daymen, c’est une lumière qui nous transcende et nous plonge dans un Hip-hop bouillonnant enrichi par ses multiples influences. ENM de Villeurbanne 46 cours de la République 69100 Villeurbanne Ferrandière Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Tremplin découverte 2022 de l’ENM Daymen Voix lead : Hisham Pardo – Basse : Julien Bonge – Guitare: Victor Dumas – Clavier *: Arthur Woerly-Moussier – *Batterie : Olivier Serrus Daymen, c’est une lumière qui nous transcende et nous plonge dans un Hip-hop bouillonnant enrichi par ses multiples influences. Une musique qui nous questionne et puise son énergie, sa détermination dans sa volonté à vouloir s’ancrer dans le réel.

Cherchant à tirer un portrait urbain de sa génération, notre transe entre en perspective avec les fracas, les enjeux et les urgences de notre monde.

Textes engagés ou intimistes, mélodies planantes, riffs percutants et rythmique qui transpire le groove : voici notre ADN.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T20:00:00+01:00

2022-12-02T21:00:00+01:00 DR

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu ENM de Villeurbanne Adresse 46 cours de la République 69100 Villeurbanne Ferrandière Ville Villeurbanne lieuville ENM de Villeurbanne Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

ENM de Villeurbanne Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Tremplin découverte de l’ENM : Daymen ENM de Villeurbanne 2022-12-02 was last modified: by Tremplin découverte de l’ENM : Daymen ENM de Villeurbanne ENM de Villeurbanne 2 décembre 2022 ENM de Villeurbanne Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon