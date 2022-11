Derrière l’écran ENM de Villeurbanne, 17 novembre 2022, Villeurbanne.

« Derrière l’Écran » est une expérience esthétique et sensorielle faite de musique électronique, de violoncelle et de vidéo immersive. Un projet de la compagnie Odalie & Alma Alta. handicap moteur mi

Teaser vidéo Cie Odalie & Alma Alta

Composition et musique électronique : Odalie (Sophie Griffon)

Création visuelle et VJ : Alma Alta (Paul Ambrosino)

Violoncelle : Paolo Rezze

