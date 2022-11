Envolées théâtre 2 ENM de Villeurbanne, 8 novembre 2022, Villeurbanne.

Envolées théâtre 2 Mardi 8 novembre, 19h00 ENM de Villeurbanne

Découvrez deux spectacles de jeunes comédiens et comédiennes issu·e·s du Théâtre de l’Iris.

ENM de Villeurbanne 46 cours de la République 69100 Villeurbanne Ferrandière Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Partenariat Théâtre de l’Iris

Envolées théâtre

Écriture, adaptation de roman, mise en scène, jeu… pour obtenir leur Diplôme d’Études Théâtrales (DET), les élèves doivent appréhender les multiples aspects de la création et faire preuve d’audace et d’imagination. Nous vous invitons à venir découvrir quatre spectacles créés à cette occasion en 2022 les 7 et 8 novembre).

Yoga

Adaptation et mise en scène : Julien Buvat

D’après le roman Yoga d’Emmanuel Carrère

– Dans Yoga, il est question d’un stage Vipassana.

– Un stage Vipassana c’est un stage de méditation.

– Dix jours dans le silence le plus total…

– Et le spectacle, ce sont ces dix jours de méditation du point de vue d’un type névrosé…

On brûle de dire

Écriture et mise en scène : Mathilde Rock

Une parole impossible pour des mots impossibles. On brûle de dire parle des violences sexuelles intrafamiliale. C’est un spectacle qui raconte l’histoire d’une famille empoisonnée par le non-dit.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-08T19:00:00+01:00

2022-11-08T20:30:00+01:00

Théâtre de l’Iris