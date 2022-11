Envolées théâtre 1 ENM de Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Envolées théâtre 1 ENM de Villeurbanne, 7 novembre 2022, Villeurbanne. Envolées théâtre 1 Lundi 7 novembre, 19h00 ENM de Villeurbanne Découvrez deux spectacles de jeunes comédiens et comédiennes issu·e·s du Théâtre de l’Iris. handicap moteur mi ENM de Villeurbanne 46 cours de la République 69100 Villeurbanne Ferrandière Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Partenariat Théâtre de l’Iris Envolées Écriture, adaptation de roman, mise en scène, jeu… pour obtenir leur Diplôme d’Études Théâtrales (DET), les élèves doivent appréhender les multiples aspects de la création et faire preuve d’audace et d’imagination. Nous vous invitons à venir découvrir quatre spectacles créés à cette occasion en 2022 Effeuillée Écriture et mise en scène : Louise Dailloux Masiuk

Dans cette forêt, il y a quelque chose d’étrange. Les arbres s’effeuillent, les feuilles s’assèchent, les choses s’effacent. Une mystérieuse disparition conduit Sol à arpenter ce lieu qu’elle ne reconnaît plus. Elle part sur les traces d’un monde disparu : celui de l’enfance. Il était une autre fois … Écriture et mise en scène : Clélia Dupasquier

_A partir de 12 ans _

Dans un royaume enchanté, une princesse refuse de se plier à la volonté de ses parents. Pour se libérer de leur joug, elle décide de quitter le château familial et de partir à l’aventure. Ce voyage initiatique aborde le passage de l’adolescence à l’âge adulte, la question de l’identité ou encore la sexualité.

