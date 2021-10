Solutré-Pouilly Solutré-Pouilly Saône-et-Loire, Solutré-Pouilly Enluminez votre journée Solutré-Pouilly Solutré-Pouilly Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Solutré-Pouilly

Enluminez votre journée Solutré-Pouilly, 26 octobre 2021, Solutré-Pouilly. Enluminez votre journée 2021-10-26 14:30:00 – 2021-10-27 16:30:00 Route de la Roche Maison du Grand Site

Solutré-Pouilly Saône-et-Loire 5 5 EUR Venez mettre en lumière votre marque page tel un moine copiste du Moyen-Âge. Pose de feuille d’or, réalisation d’une peinture à l’aide de pigments naturels, mise en couleurs, le Grand Site vous propose une initiation aux techniques de l’enluminure.

Sur réservation sur rochedesolutre.com

À partir de 10 ans, enfant accompagné d’un adulte dernière mise à jour : 2021-10-18 par

