Enlarge Your Paris GR 75 et Grand Paris, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 23h

gratuit

4 Rando métropolitaines, pour vivre Nuit Blanche dans le Grand Paris

Cette année, la programmation artistique de Nuit Blanche se déploie le long du GR 75, un sentier de grande randonnée qui entoure Paris. C’est à partir de ce GR 75 que la Métropole du Grand Paris et Enlarge your Paris proposent 4 parcours pour rejoindre et découvrir des lieux artistiques de villes partenaires de Nuit blanche. Ces quatre promenades, de 3 à 5 heures de durée, débuteront en plein jour pour s’achever à la nuit tombée. La randonnée, pratique sportive au cœur de la programmation de Nuit Blanche, devient avec ces parcours, un moyen d’appropriation du territoire grand parisien, de ses paysages urbains et naturels, et de découverte culturelle.

• Rando métropolitaine #1. De Paris à Rueil-Malmaison, entre Seine et forêts – Au gré du parcours, nous visiterons les Serres d’Auteuil, longerons le Bois de Boulogne, passerons la Seine sur la passerelle Aqueduc de l’Avre, traverserons les vergers de Buzenval, et marcherons à travers bois pour retrouver la Seine, avant la destination finale de notre balade, le bois de Saint-Cucufa. A 19h, les randonneurs convergeront vers le cortège du drapeau olympique officiel, récemment confié par la ville de Tokyo à la ville de Paris, qu’ils accompagneront vers la mairie où sera tiré un feu d’artifice. Randonnée de 15km.

Rendez-vous à 15h à la sortie de la station de métro Porte d’Auteuil (Sortie 1. Boulevard Murat Parc des Princes – Roland Garros). Retour à 21h depuis la gare du RER A de Rueil-Malmaison. Inscriptions gratuite et obligatoire. Passe sanitaire exigé par les lieux visités : https://www.eventbrite.fr/e/billets-rando-metropolitaine-1-de-paris-a-rueil-malmaison-entre-seine-et-forets-172787992537

• Rando métropolitaine #2. De Paris à Alfortville, par les bois et la Marne – Porte Dorée (Paris 12e), la grande statue d’Athéna nous invite à penser simultanément près de deux cents d’histoire : le passé militaire d’une des portes de l’enceinte de Thiers mais aussi la mémoire de l’exposition coloniale de 1931. Au bois de Vincennes, ce sera au second Empire de nous installer entre Antiquité, parcs à l’anglaise et cette exposition coloniale. Puis nous mettrons le cap vers le sud, doublerons le confluent de la Marne et de la Seine et sillonnerons les quartiers nord d’Alfortville où se mêlent habitat traditionnel, pavillonnaire, haussmannien, ou plus récent. Les lieux culturels auxquels nous rendrons visite nous mettront en présence, au travers de plusieurs expositions et performances, de l’esprit de résistance qui se développe pour faire face aux discriminations, souffrances, meurtrissures et autres malheurs proches ou lointains. Lieux culturels visités : Exposition et performances au Parvis des Arts (Alfortville). Rencontre à la Librairie L’Établi (Alfortville). Exposition au CAC – Centre d’Art Contemporain (Alfortville). Exposition photographique au 148 – centre d’art (Alfortville). Balade urbaine et culturelle de 8 kilomètres.

Rendez-vous à 17h, Square des Anciens-Combattants-d’Indochine (terre-plein central de la place Édouard Renard, Paris 12e), à côté de la grande statue dorée d’Athéna. Départ à 17h15. Métro Porte Dorée (M8). Retour par la gare RER de Maisons Alfort – Alfortville (RER D). Retour possible par le métro M8 (Station Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort). Passe sanitaire exigé par les lieux visités. Inscriptions gratuite et obligatoire : https://www.eventbrite.fr/e/billets-rando-metropolitaine-3-paris-gentilly-montrouge-malakoff-172819948117





• Rando métropolitaine #3. Paris – Gentilly – Montrouge – Malakoff, entre vallée et plateau – Ce parcours partira de l’ancienne porte d’entrée de la Bièvre dans la capitale (Paris 13e), pour nous mener le long des coteaux Sud de Paris au gré des de lieux culturels de Gentilly et Malakoff. Cette promenade sera aussi l’occasion de traverser différents quartiers caractéristiques du tissu urbain de la banlieue sud, d’évoquer la transformation du grand ensemble du Chaperon Vert, de parcourir la coulée verte de l’aqueduc d, de découvrir l’ensemble résidentiel « Buffalo » de l’architecte Fernand Pouillon ainsi que l’ancien centre administratif de Montrouge des années 30 et son église, et enfin les quartiers pavillonnaires de la ville de Malakoff. Cette promenade se terminera dans la Cité Stalingrad à Malakoff, au centre d’art La Supérette, où une table ouverte permettra aux marcheurs qui le souhaitent de rester diner avec un pique-nique « tiré du sac ». Lieux culturels visités : Le Lavoir numérique, lieu de créations audiovisuelles (Gentilly). Le Générateur, lieu de performances et d’arts vivants (Gentilly). Parvis du Service Culturel de la Ville – Performances, art plastique, installation et Musique (Gentilly). La Maison des Arts, centre d’art contemporain (Malakoff). La Supérette, centre de résidence artistique (Malakoff). Balade urbaine et culturelle de 10 kilomètres.

Rendez-vous à 17h à l‘entrée principale du Parc Kellermann, devant les sculptures “Les Rochers dans le ciel“. Accès au point de départ par la station de métro porte d’Italie – ligne 7 (sortie 3). Départ à 17h15. Retour par la station de métro Malakoff – Etienne Dolet (M13) ou par la gare de Vanves (Ligne N du Transilien). Passe sanitaire exigé par les lieux visités. Inscriptions gratuite et obligatoire : https://www.eventbrite.fr/e/billets-rando-metropolitaine-3-paris-gentilly-montrouge-malakoff-172819948117





• Rando métropolitaine #4. De Paris à Vitry-sur-Seine, au fil de la Seine – Nous commencerons la balade dans le quartier “Paris Rive-Gauche”, le plus grand site industriel parisien reconverti depuis les années 90 en nouveau quartier, et encore en travaux. Nous traverserons la “Ceinture verte” pour rejoindre le sud-est, en passant par le quartier d’Ivry Port puis par le quartier d’Ivry Confluence en cours de construction, pour ensuite rejoindre Vitry-sur-Seine autour du quartier industriel en mutation des Ardoines. Nous observerons les contrastes entre ces quartiers et les chantiers en cours, dans un paysage urbain borné d’un côté par la Seine et de l’autre par les voies ferrées. Des ponctuations artistiques viendront séquencer cette promenade, par la rencontre d’artistes en création dans cette émulation urbaine, dans des lieux et résidences culturels ouverts à l’occasion de Nuit Blanche 2021. Lieux culturels visités : Bétonsalon – centre d’art et de recherche (Paris 13e). Le Crapo – Ressourcerie du spectacle (Vitry-sur-Seine). Le 6 bis Fabrik – Fabrique de culture et résidence artistique (Vitry-sur-Seine). Kilowatt – Friche culturelle, chapiteau, scène artistique. (Vitry-sur-Seine). Balade urbaine et culturelle de 8 km,

Rendez-vous à 17h, au 83, Avenue de France Paris 13e, devant l’entrée du RER C, station Bibliothèque François Mitterrand. Départ à 17h15. Retour depuis la Gare RER des Ardoines (Vitry-sur-Seine), par le RER C de 22h50. Inscriptions gratuite et obligatoire. Passe sanitaire exigé par les lieux visités. Inscriptions gratuite et obligatoire : https://www.eventbrite.fr/e/billets-rando-metropolitaine-3-paris-gentilly-montrouge-malakoff-172819948117

Transports. Partant à proximité de stations de métro parisiennes, ces balades se termineront devant des stations de métro ou des gares SCNF Transilien, permettant un retour facile en transports en commun.

Informations pratiques. Prévoir un en-cas et de l’eau, ainsi que des vêtements adaptés à la situation météorologique, et de bonnes chaussures. Vous pouvez prendre des vêtements réfléchissants pour être mieux vus dans la nuit, et pour les traversées des bois de Boulogne et de Vincennes, et de la forêt de Saint-Cucufa, n’hésitez pas à apporter une lampe de poche frontale si vous en possédez une.

GR 75 et Grand Paris GR 75 et Grand Paris Paris 75000

