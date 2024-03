Enkore Fait Son Karnaval Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement, vendredi 26 avril 2024.

Rendez-vous au Cabaret Aléatoire vendredi 26 avril Enkore Fait Son Karnaval.

Et si on faisait une grosse fête ?



L’espace d’une nuit, nous allons apporter un festival de couleurs et de sourires au Cabaret Aléatoire. C’est une chance incroyable pour nous de pouvoir venir propager notre amour des soirées techno joyeuses et de ramener notre communauté bienveillante dans cette enceinte mythique. Et pour sublimer le tout, quoi de mieux que d’inviter l’un des piliers de cette techno dansante et percutante espagnole, el señor Andres Campo, pour sa toute première date à Marseille !



Côté visuel, c’est la team de Magic Carpet Visuals qui vous en mettra plein les yeux grâce à une scénographie décalée et un mapping complètement psyché.



La cerise sur le gâteau ? Ce sera vous, les ravers, vêtus de vos plus beaux costumes de carnavaliers.



• Andres Campo (Ei8HT, Drumcode, Second State, Filth on Acid)

Il était déjà l’un des DJs et producteurs les plus aimés de l’Espagne, Andres Campo est à présent reconnu à l’international pour son talent, la qualité de ses tracks et sa résidence dans la mythique « Techno Cathédrale » du club barcelonais Florida 135.

Cofondateur du label Ei8ht avec son ami Eats Everything, il a en parallèle signé quelques unes de ses tracks sur Drumcode, Filth on Acid, Mindshake, Second states, Suara, …

Son énergie débordante et communicative en parfait accord avec notre fou Karnaval, lui a permis de se produire durant la dernière année du Space à Ibiza, ainsi que sur les plus grandes scènes techno de la planète Printworks, RESISTANCE, Zurich Street Parade, Tomorrowland, Dockyard Festival ADE, Mysteryland, Monegros (dont le closing en 2023). Cette année ce sont les Pays Bas qui l’accueillent avec sa première date à l’Awakenings summer.

Il était important d’avoir à nos côtés un artiste à l’image de notre collectif attachant, souriant et ouvert au public !



• Ben [On Air] (enKore)

« Il faut que ça groove! » Amateur de son hardgroove comme de M.I.T.A, Omis ou Tenzella, mais également des sonorités plus lourdes et mélodiques des labels Second State, KD Raw et Tronic, Ben [On Air] est un dj et producteur ancré dans une techno dansante et joyeuse.



Régulièrement programmé à l’affiche des grands festivals marseillais, seul ou avec son collectif enKore, il a déjà eu l’honneur de partager la scène avec quelques monstres comme Fjaak, I Hate Models, Marcel Dettmann, Octave one, Pan Pot.

Sa capacité d’adaptation et sa lecture du public, lui permettent de passer d’un style à un autre avec une grande aisance et de jouer dans des lieux et à des horaires radicalement opposés.



• Flow (enKore)

Flow, étoile montante du collectif qu’elle a intégré en 2022, est une artiste engagée naviguant entre la house et la techno, avec une essence groovy et frappante. Elle est déterminée à faire briller EnKore au-dessus des étoiles.

Grande diggeuse, elle est toujours en recherche de nouveaux sons pour surprendre le public et faire évoluer ses goûts musicaux. Sa touche de féminité peut s’entendre au travers de sa passion pour la musique et se distille dans la construction de ses sets.



• Francis (enKore)

Francis a découvert cet univers électronique au tout début des années 2000. Amateur de Kicks lourds avec un besoin de groove se devant de prédominer, il peut autant aller creuser une techno Berlinoise, qu’une house bien anglaise ou encore une tech-house pêchue Italienne…

Ces dernières années on a pu le croiser sur le Delta Festival, Acontraluz ou encore la Groove Garden, mais aussi sur les clubs de Montpellier, Marseille et Avignon.

Aimant se surprendre lui-même à jouer des sons et styles différents, il y a des chances pour que le voyage soit inattendu. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 23:00:00

fin : 2024-04-26 05:00:00

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

