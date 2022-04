ENKORE & ELECTRONIC MEETING Wav Bar, 1 avril 2022, Marseille.

“EnKore” prend le controle du WAV et pour l’occasion, ils invitent “Electronic Meeting”. Au programme, 4 DJ sélectionnés avec soin pour vous catapulter dans l’univers TECHNO ! Electronic Meeting est un duo composé d’Eve Dahan et L’Atomiste. Projet où les univers musicaux de chacun se mélangent pendant un Back to Back sans limite. Sur scène ou pendant un radio show, avec des invités ou en tête à tête, le résultat est le même : 100 % improvisation, partage et énergie ! Mixcloud : [https://www.mixcloud.com/Electronic_Meeting/](https://www.mixcloud.com/Electronic_Meeting/) Ben [On Air] (enKore – Marseille) Cofondateur du collectif enKore, Ben [On Air] s’impose sur les scènes marseillaises incontournables de la techno avec des tracks remplis de groove et de kicks percutants. Soucieux de faire découvrir de nouvelles sonorités, il écume les bacs et compose avec l’énergie du public pour proposer des sets exclusifs en improvisation totale. Après seulement deux mois de mix, il remporte en 2017 le concours jeune talent du GreenFest, ce qui lui permet d’ouvrir un festival en guise de première scène. En 2021, il a répondu présent sur les deux plus gros évènements du sud de la France, le Delta Festival et l’Acontraluz Festival. Facebook : [https://www.facebook.com/BenOnAirMusic/](https://www.facebook.com/BenOnAirMusic/) Instagram : [https://www.instagram.com/ben.on.air/](https://www.instagram.com/ben.on.air/) Mixcloud : [https://www.mixcloud.com/Ben-Onair-/](https://www.mixcloud.com/Ben-Onair-/) YouTube : shorturl.at/egxz3 Mindeater (enKore – Marseille) Pumping, Mélodieux, Galopant sont probablement les mots qui définissent le mieux MindEater et son univers musical. Mindeater est avant tout un DJ Tech House, ses principales inspirations avec lesquelles il construit ses sets mais il excelle quand il s’agit de jouer Minimal et Techno. Il affectionne particulièrement les morceaux progressifs, construit de petits bruits qui interpellent et stimulent en même temps, de sonorités graves qui hérissent le poil, de crépitements absorbants qui vous élèvent et excitent vos neurones. C’est ce sentiment de partage que recherche MindEater. Facebook : [https://www.facebook.com/Mindeaterdj/](https://www.facebook.com/Mindeaterdj/) Mixcloud : [https://www.mixcloud.com/mindeaterdj/](https://www.mixcloud.com/mindeaterdj/) Eve Dahan (BEATitude – Marseille) De retour du Mexique où elle à enchainé les plages et les Piscos, elle arrive la valise pleine de tracks bien lourde et muy caliente. Dj, Productrice, Interprète et fondatrice de BEATitude mouvement activiste de la scène électronique underground, Eve prend plaisir à s’approprier, assembler, malaxer les sons et nous emmener dans un territoire inédit aux ambiances variées. DJ audacieuse, Eve a su prendre des risques en partant à l’autre bout du monde pour tenter l’aventure, elle aime conquérir toujours de nouveaux territoires, elle multiplie les destinations de jeux toujours avec beaucoup de plaisir; Goa, New York, Ibiza, Oran, Lisbonne, Italie, Thaïlande… Eve aime voir du pays et découvrir de nouvelles contrées sonores. Facebook : [https://www.facebook.com/eve.dahan.DJ/](https://www.facebook.com/eve.dahan.DJ/) Site : [http://www.evedahan.com/](http://www.evedahan.com/) Soundcloud : [https://soundcloud.com/eve-dahan](https://soundcloud.com/eve-dahan) L’Atomiste (Ambassade Audio – Marseille) Des sets aux composantes house ou techno, L’Atomiste propose un son souple, festif et dansant. Sa combinaison est efficace : un goût prononcé pour les sonorités afro tropicales, un répertoire varié et pointu brassant différents genres de musique électronique, une vision éclectique du mix résolument axée sur le groove et le dancefloor ! Présence certaine derrière les platines, technique de mix aboutie, jonglerie entre caresses auditives et beats corrosifs, une invitation au voyage qui ne se refuse pas ! Homme aux multiples casquettes, il est cofondateur d’ Ambassade AU Dio et organise de nombreux événements depuis plusieurs années à Marseille. Facebook : [https://www.facebook.com/L.Atomiste/](https://www.facebook.com/L.Atomiste/) Mixcloud : [https://www.mixcloud.com/L_Atomiste/](https://www.mixcloud.com/L_Atomiste/) _____________________________________________________________ Entrée : 6€ Vendredi 1er Avril 2022 23h45 – 06H00 Lieu : Wav Bar – 83 Av. de la Pointe Rouge, 13008 Marseille ( derrière le Lidl ) Pass Sanitaire : L’événement est soumis au recommandation en vigueur +18 // Evénement strictement réservé à un public majeur

