Halloween Night Enjoy Vierzon Vierzon, 31 octobre 2023, Vierzon.

Vierzon,Cher

Distribution de bonbons toute la journée, teenage party de 20h à 23h, DJ Guest à partir de 23h.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Enjoy Vierzon

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire



Trick-or-treating all day, teenage party from 8pm to 11pm, DJ Guest from 11pm

Truco o trato todo el día, fiesta para adolescentes de 20:00 a 23:00, DJ invitado a partir de las 23:00

Süßigkeitenverteilung den ganzen Tag, Teenagerparty von 20 bis 23 Uhr, DJ Guest ab 23 Uhr

Mise à jour le 2023-10-26 par OT VIERZON