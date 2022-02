Enjoy the game Le Grand Mix Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Le Grand Mix, le mercredi 6 avril à 15:30

La ludothèque vous propose de découvrir sa sélection de coups de cœur le temps d’un après-midi jeu pour petits et grands au Grand Mix, dans une ambiance ludique et conviviale !

Entrée libre. À partir de 5 ans.

La ludothèque vous propose de découvrir sa sélection de coups de cœur le temps d'un après-midi jeu pour petits et grands au Grand Mix, dans une ambiance ludique et conviviale !

Entrée libre. À partir de 5 ans.

Le Grand Mix 5 Place Notre Dame 59200 Tourcoing

2022-04-06T15:30:00 2022-04-06T18:30:00

