Enjeux du terrain en philosophie Centre Pompidou Paris, lundi 5 février 2024.

Le lundi 05 février 2024

de 19h30 à 21h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du nouveau cycle « En philosophie, sur le terrain », la Bibliothèque publique d’information organise une première rencontre autour des enjeux et impacts du terrain sur les recherches en philosophie.

Quelle place pour les philosophes dans la réalité des terrains contemporains, dans les cours de justice internationale, à l’hôpital ou sur les terres agricoles polluées ? Armé·e·s des concepts propres à leur discipline, mais partageant aussi les méthodes des sciences sociales dans une optique d’échanges transdisciplinaires, ils et elles mobilisent une culture historique et des références multiples. Soucieux·ses des enjeux politiques au sens large (sociaux, sociétaux, géopolitiques), ils et elles choisissent de travailler à partir d’un terrain précis pour donner à penser notre actualité de façon accessible et spécifique.

À partir de terrains qui nous concernent, leurs voix, nourries de beaucoup d’autres, reconnues ou peu entendues, émergent pour signaler aussi comment le terrain ébranle, fortifie, produit ou mobilise les concepts philosophiques.

Avec Magali Bessone, professeure de philosophie politique à l’université Paris 1

Julie Henry, maîtresse de conférences en philosophie moderne et philosophie de la santé à l’ENS Lyon (Laboratoire Triangle – UMR 5206)

Nicolas Prignot, philosophe et physicien, professeur à l’ERG (école de recherche graphique) et à l’École supérieure des arts de Saint-Luc (Bruxelles)

Modératrice : Alison Bouffet, agrégée de philosophie, doctorante contractuelle au LCSP (Université de Paris Cité) et fellow à l’Institut Convergences Migrations (Policy).

En présence de la conseillère scientifique du cycle : Christiane Vollaire.

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/enjeux-du-terrain-en-philosophie/ contact.communication@bpi.fr

© Philippe Bazin Musée d’art socialiste, parc des sculptures, Sofia, Bulgarie, 2014