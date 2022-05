« Enivrez-vous de poésie, de danse et de musique » La saga du rhum Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

A travers le portrait d’une vingtaine de poètes représentatifs de l’île, l’exposition « 20 ans, 20 poètes » retrace les différentes périodes de la création poétique réunionnaise, qu’elle soit en langue française ou créole. Un spectacle vivant et ambulant au sein du musée accompagne le visiteur dans son parcours poétique : intermèdes de textes clamés, projection, pause musicale…. Durée : 50 mn – Départs à 19h , 20 et 21h.

50 personnes par session

Une exposition, un spectacle vivant et ambulant au sein du musée. La Compagnie Véli accompagne le visiteur dans un parcours poétique : intermèdes de textes clamés, projection, pause musicale… La saga du rhum Chemin Frédeline, Saint-Pierre, Réunion, La Réunion Saint-Pierre

