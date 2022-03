Enigmes en chocolat entre Château et Géoparc Carrouges Carrouges Catégories d’évènement: Carrouges

Le dimanche de Pâques partez à la découverte du château de Carrouges, de la Maison du Parc et du Géoparc ! A travers un parcours jalonné d'énigmes, à vous de jouer en famille et de traverser les siècles : de la guerre de Cent Ans aux animaux qui peuplaient les fonds sous-marins de Carrouges il y a plusieurs millions d'années ! Et si vous repartiez avec des œufs…. De dinosaures ? Une surprise vous attendra !

