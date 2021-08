ENIgme CTF ENI (Ecole informatinque), 22 septembre 2021, Saint-Herblain.

2021-09-22

Horaire : 15:00 16:30

Gratuit : oui Inscription : www.eventbrite.fr

Tu veux faire ressortir le hacker qui est en toi ? Alors, participe à ENIgme CTF ! Un CTF (ou Capture The Flag) est un challenge de sécurité informatique au cours duquel les participant·e·s sont invités à trouver des “Flags” (suite de chiffres, lettres cachées…) dans un fichier, une page web ou une image. L’objectif pour les participant·e·s est de résoudre le plus de challenges possibles en un minimum de temps. Tu es étudiant·e en informatique et tu veux tester les challenges ? Alors n’hésite plus et inscris toi !Il y en aura pour tous les niveaux et les professionnel·le·s de la cybersécurité de l’association BZHack seront présent·e·s pour t’accompagner. Alors, prêt·e à relever le défi ? Rejoins le côté obscur de la force le 22 septembre 2021 lors d’une session : 15h à 16h30, 17h à 18h30 Dans le cadre de Nantes Digital Week

ENI (Ecole informatinque) 3 rue Michael Faraday (Parc d’activités du Moulin Neuf) Saint-Herblain